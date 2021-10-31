أعلى مبنى سكني في أفريقيا.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور لأحد أبراج المنطقة المركزية بالعاصمة الادارية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان صورا جديدة، لمشروع المنطقة المركزية للأعمال CBD بالعاصمة الجديدة، حيث تم تشييد المبنى السكني D01 الذي يبلغ ارتفاعه ١٩٤,٩مترًا ليكون أعلى مبنى سكني في إفريقيا، وليكون مسكنًا عصريًا مريحًا من خلال نظام أخضر وذكي تم تصميمه وفقًا للبيئة المصرية.

وأضاف خطاب عير الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، أنه بمساحة بناء إجمالية قدرها ١١٢,٤٦٩ متر مربع، ويتكون المبنى D01 من ٤٩ طابقًا فوق الأرض وطابقين تحت الأرض. يتم تنفيذ نظام أخضر وذكي وفقًا للبيئة الجديدة بالعاصمة ومعايير جودة الحياة، وسيتم خدمة المبنى بجمع وتصنيف النفايات المنزلية في بيئة هادئة وصحية. وبطريقة مريحة.

وتابع: "هناك مرافق دعم كاملة مثل أنظمة الأمن والحماية من الحرائق ومنصات شحن السيارات الكهربائية".