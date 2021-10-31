كورونا صعبة جدًّا.. برلماني يناشد أعضاء المجلس التزام الإجراءات الاحترازية

وجه النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، الشكر إلى رئيس المجلس وهيئة مكتب المجلس وكل الأعضاء؛ حيث قدموا له كل الدعم خلال فترة إصابته بفيروس كورونا.

وقال البياضي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إنه أُصيب رغم تلقيه لقاح فيروس كورونا "جرعتَين"، وكان ملتزمًا إلى حد ما بالإجراءات الاحترازية، ولكن أُصيب.

ونوه النائب بأن الوضع كان صعبًا جدًّا خلال إصابته، وربما كانت جلسة اليوم هي جلسة تأبينه لولا عناية الله، مشددًا على ضرورة أن نتعاون معًا من أجل مواجهة هذا الفيروس اللعين ونلتزم بالإجراءات الاحترازية.