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أمين عام "الصحفيين": بدء العمل بترميم واجهة مبنى النقابة

04:28 م الأحد 31 أكتوبر 2021
أمين عام "الصحفيين": بدء العمل بترميم واجهة مبنى النقابة

ترميم واجهة مبنى النقابة

كتب- مينا غالي:

أعلن محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، بدء العمل بترميم واجهة مبنى نقابة الصحفيين بالشكل اللائق، وتحت إشراف من كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأضاف شبانه - في بيان اليوم الأحد - أنه تم التوقيع على أمر الإسناد مع شركة تابعة لوزارة الأوقاف للانتهاء من هذا العمل في غضون من 6 إلى 8 أشهر، مشيرًا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان وجه المخصصات المالية للخدمات النقابية لأجل تقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه منذ تفشى فيروس كورونا.

وأوضح أنه تم أيضًا الالتزام بمخصصات مشروع العلاج والمعاشات والقروض والإعانات والصيانة وتطوير مبنى النقابة داخليًا، مع غلق الواجهة الرئيسية التي كانت تمثل خطورة بالغة على الزملاء والمترددين والمارة، منوهًا بأنه تم البدء بالفعل في العمل بالواجهة الرئيسية للنقابة بعد توافر السيولة المالية المطلوبة لهذا الغرض.​

محمد شبانة نقابة الصحفيين مبنى نقابة الصحفيين

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