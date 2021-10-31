السيسي يصل إلى مطار جلاسكو للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ"
كتب- مصراوي:
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي يصل إلى مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ".
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.
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