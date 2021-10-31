رئيس "النواب": مقبلون على تكنولوجيا رهيبة ستكشف كل أسرارنا.. وخطوة "فيسبوك" خطيرة
كتب- مصراوي:
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن العالم مقبل على تكنولوجيا رهيبة ستكشف كل أسرارنا.
وأضاف جبالي، خلال بيان له اليوم الأحد، أن ما يقوم به "فيسبوك" حاليًّا من إجراءات جديدة واستحداثات جديدة بشأن الإمكانات الرهيبة في عالم الخيال وغيره كما يتحدثون عنه، يمثل خطورة كبيرة على أسرار الدول والشعوب.
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