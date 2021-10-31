بكري: تقدمت بطلب مناقشة رفضه جبالي فقلت "كده ما يبقاش مجلس".. ننشر نص بيان النائب

كتب- مصراوي:

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم الأحد، تعقيبًا على مدى صحة طلبه الكلمة دون أخذ حق إلقائها، إن كلامه لم يحمل أية إهانة للمجلس وعلى رأسه قامة قضائية يكن لها كل الاحترام.

وننشر نص بيان النائب مصطفى بكري في ما يلي:

"الزملاء الأعزاء، نشرت بعض المواقع أنني لم أتقدم بطلب الكلمة حول بيان عاجل على التابلت، وأود أن أوضح الآتي:

- لقد تقدمت على التابلت، الخميس الماضي، بطلب إلقاء بيان عاجل لدعم قرار الرئيس بإلغاء مد حالة الطوارئ، ولا بد أن يكون هناك موقف جماعي من المجلس يدعم السيد الرئيس في خطوته.

- المستشار رئيس المجلس رفض الطلب؛ فقلت له (كده مايبقاش مجلس)، وأقصد أن المجلس يجب أن يناقش، وأن تكون له مواقفه، وأن يسمح لأعضائه باستخدام أدواتهم الرقابية من طلبات إحاطة واستجوابات.

- إن كلامي لم يحمل أية إهانة للمجلس، وعلى رأسه قامة قضائية نكن لها كل الاحترام؛ بل مطالبه بتفعيل دور المجلس الذي يحدده الدستور والقانون.

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