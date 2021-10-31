مقبلون على عالم رهيب سيكشف كل أسرارنا.. جبالي يعلق على "ميتا فيرس"

كتب- نشأت علي:

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "نحن مقبلون على عالم رهيب سوف يكشف كل أسرارنا".

جاء ذلك تعليقًا على "العالم الموازي" الذي أطلقه مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك"، الذي قال إن العالم يقف بالفعل على أعتاب الدخول إلى عصر "ميتا فيرس".

جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، في ما يتعلق بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بإفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.

تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً ، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقررة التي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيد من الردع العام قِبل هذه الجريمة.