إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية وتجارية ومخالفات تشطيب وبناء بدون ترخيص بالجيزة

تحت رعاية السيسي.. رئيس الوزراء يلقي كلمة في الاحتفال بيوم المدن

كتب- مصراوي:

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إنه في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات والأعمال المخالفة للقانون بجميع الأحياء والمراكز والمدن وتحت إشراف ومتابعة من وكيل الوزارة تيسير عبد الفتاح رئيس حي الهرم.

وأكد البيان أن الحملات أسفرت عن التالي:

- ضبط قطاع هضبة الأهرام بإيقاف أعمال تشطيب مخالف بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم / ٢٠٣ قطعه ط ، ٤٢٧ ل وعلى الفور تم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب ومعدات الإنشاء وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم.

- تم أعمال هدم لحوائط مخالفة للقانون لتقسيمها إلى محلات بالعقارات الكائنة ٢٦٨ قطعه، ٢٦٧ قطعه ن، ٣٩ قطعه م (تقسيم فيلا دوبلكس) بحدائق الأهرام وتم التعامل الحازم مع المخالفين وتم فك جميع الأبواب وتكسير الحوائط ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الهضبة وذلك للتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وعدم التهاون مع أي مخالفة.

- كما تم شن حملة لرفع الإشغالات الخاصة بالمقاهي بالضغط العالي أسفرت عن رفع ٤٥٠ كرسى وترابيزه و٥٠شيشه وتم إيداع المضبوطات بقطاع الهضبة واتخاذ الإجراءات القانونية.وذلك بمتابعه من توفيق جمال رئيس قطاع هضبه الأهرام.