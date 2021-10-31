صور.. مدبولي يتفقد معرض الحرف التراثية على هامش مؤتمر يوم المدن العالمي

كتب- محمد نصار:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، يرافقه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وميمونة شريف، وكيلة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وعدد من المسؤولين، صباح اليوم، معرض الحرف التراثية المقام على هامش مؤتمر يوم المدن العالمي.

يقام مؤتمر يوم المدن العالمي برعاية منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية"الهابيتات" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية على أرض مدينة الأقصر.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتي تعكس الحضارة المصرية حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها الدكتور زاهي حواس.

كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.

وسيقام على هامش المؤتمر معرضاً للوزارت والشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولي والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة في هذا المجال.

ومن بين الشركاء الدوليين منظمات الأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوربي وبنك الإسكان والتعمير وشركة تطوير واي فاينناس ومواصلات مصر ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويمثل استضافة مصر "يوم المدن العالمي" فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية.

وشددت وزارة التنمية المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.