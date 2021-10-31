لو مش عاجبه يستقيل.. نواب يهاجمون بكري.. وزعيم الأغلبية: أدواتنا الرقابية تجاوزت المعقول

كتب- نشأت علي:

وجه عدد من النواب، انتقادات حادة للنائب مصطفى بكري، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بسبب تهكم الأخير على المجلس، حسب وصفهم.

وقال النائب على عبد الونيس، إن ما ذكره النائب مصطفى بكري بشأن عدم وجود دور للمجلس قائلا: "ده مش مجلس"، وكذلك تهكمه على المجلس عبر الفضائيات، توجب الإحالة إلى لجنة القيم.

وأضاف عبد الونيس، لابد من المحافطة على شكلنا في الشارع ولايجوز التهكم على المجلس بهذا الشكل.

ومن جانبه تساءل النائب وليد فرعون: "أريد أن أعرف لأي غرض يقول النائب مصطفى بكري إن "ده مش مجلس"، عاوز أعرف لحساب مين وليه وعلشان إيه يهين المجلس؟.

وقال النائب حسن المير: للأسف النائب مصطفى بكرى، دائما وأبدا يقول إن المجلس ملوش لازمة، وإحنا كل يوم بنحضر في المجلس لمتابعة مشكلات المواطنين وفي الفترة الأولى للمجلس كنا بنقعد لحد 10 مساء، عاوز أعرف ليه بيقول كده؟.

وتابع المير: "لو مش عاجبه المجلس يقدم استقالته، لابد أن تكون صورة المجلس محترمة أمام الجميع، وخاصة وأن هناك قامة قانونية كبيرة تتولى رئاسة المجلس وهو المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وأضاف: أحزن كثيرا أن أخي مصطفى بكري، يهين المجلس.

ومن جانبه حاول النائب مصطفى بكرى، التعقيب أو الرد على تلك الانتقادات الموجهة إليه من زملاءه النواب، إلا أن رئيس المجلس رفض طلبه، قائلا له: " تفضل بالجلوس، فالحديث لم يمس شخصك".

جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم، بعدما حاول النائب مصطفى بكري في بداية الجلسة، الحصول على الكلمة دون إذن مسبق، وهو ما رفضه رئيس المجلس، مؤكدا على أهمية الالتزام باللائحة، ليعقب بكري: أين دور المجلس الرقابي؟.

وكان النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أعلن رفضه على ما قام به النائب مصطفى بكري، في بداية الجلسة، بمحاولة الحصول على الكلمة لتوجيه بيان عاجل:

وقال أشرف رشاد: هذا المجلس سيظل معبرا عن صوت الشعب المصري، يمارس أدواته الرقابية بشكل كامل وحرية كاملة، متابعا: أتحدى أي نائب أن يكون سجل على "التاب" ومنع من الحديث أو حجبت كلمته.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحرية والديمقراطية يتم ممارستها تحت قبة البرلمان في أبهى صورها بشهادة المعارضة وكافة القوى السياسية الممثلة داخل المجلس.

وقال أشرف رشاد: أرفض الكلمات التي خرجت من النائب مصطفى بكري، مؤكدا أن عدد الأدوات الرقابية التي ناقشها هذا المجلس تجاوزت حد المعقول.