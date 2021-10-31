الإسكان: تطوير المناطق غير الآمنة ينتهي العام الحالي.. وندرس إنشاء مدن جديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الدور الأساسي لوزارة الإسكان يتركز على دعم السوق العقاري والذي شهد نموًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد القومي بنسبة مساهمة تقترب من 20% في الناتج المحلي.

وأضاف خلال فاعليات مؤتمر "مستقبل التنمية العمرانية في مصر" اليوم الأحد، أن التوسعات التي تشهدها مصر خلال الفترة الأخيرة وتدشين 16 مدينة جديدة يعني إتاحة مزيد من المساحات لمضاعفة المعمور بحلول 2030، وتقترب مصر حاليا من الوصول بالرقعة المعمورة لنحو 12% مع حجم التنمية الذي يتم تنفيذه حاليا، لافتا إلى أن هذه المدن الجديدة تضم فرصًا استثمارية متنوعة للمطورين العقاريين.

وأشار إلى وجود عدد من المدن قيد الدراسة حاليا بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجي العمراني بحلول 2052، بحيث يتم تنفيذ مدن تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2052.

وأكد أنه خلال السنوات الأخيرة لم تظهر أي منطقة عشوائية جديدة في ظل جهود الدولة المستمرة في القضاء على هذه المناطق، حيث ستنتهي هذا العام من تطوير كافة المناطق العشوائية الغير آمنة.

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