القوى العاملة : تعيين 579 شاباً منهم 5 من ذوي القدرات بالسويس

القاهرة- أش أ:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس قامت بتعيين 579 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1305 باحثين عن عمل، منهم 46 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير - في بيان اليوم الأحد - إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 29 ألف جنيه لـ 12 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن استخراج 600 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة.

من جهته، أوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضي - إلى أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 87 شكوى فردية، تم تسوية 6 شكاوى منها ودياً، وتحويل 14 منها للمحكمة العمالية، و42 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيصين عمل للأجانب.

وأشار مدير المديرية إلى أنه فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 66 منشأة، وتم تحرير 32 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 13 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 11 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تحكيم طبي.​