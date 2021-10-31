​185 ألف جنيه.. أسعار المتر التجاري في المدن الجديدة تصل لارتفاعات غير مسبوقة

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت أسعار المحال التجارية والصيدليات ارتفاعات غير مسبوقة بالمدن الجديدة، من خلال طروحات ومزادات وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتزامن مع زيادة نسبة الإشغال داخل مشروعات وزارة الإسكان بعد تسليم عدد كبير من الشقق داخل المشروعات المختلفة.

وجاءت أسعار المحلات التي تخصصها وزارة الإسكان بنظام المزاد على النحو التالي:

من أكثر المدن التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار هي مدينة بدر، حيث وصل سعر المتر التجاري لـ186 ألف جنيه في منطقة الإسكان الاجتماعي بحي البنفسج.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه وللمرة الأولى في تاريخ مدينة بدر يصل سعر المتر داخل المحلات التجارية لهذا الرقم، لافتًا إلى أن سعر المتر في المحال التجارية بمنطقة سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة وصل لـ123 ألف و500 جنيه.

وفي آخر مزاد بمدينة بدر تم بيع 17 محلًا بأنشطة (سوبر ماركت - مطعم - فرن - مجمدات - حدايد وبويات - ألبان ومنتجاتها - مشويات وأسماك - مطعم وكافتيريا - مجمدات).

وفي مدينة 15 مايو سجل سعر المتر 124 ألف جنيه داخل مشروع الإسكان الاجتماعي، كما سجل المحل بنشاط صيدلية 81 ألف و500 جنيه، فيما وصل لـ140 ألف بمشروع دار مصر، وتتراوح مساحات المحلات التجارية بين 12 مترا وحتى 74 مترا.

وفي مدينة العاشر من رمضان وصل سعر المتر التجاري بنشاط صيدلية لأعلى مستوى حيث سجل 175 ألف جنيه، بينما تراوح سعر المتر بالمحال التجارية بأنشطة مختلفة بين 45 و77 ألف جنيه، حيث تتراوح المحلات من 29 مترا إلى 92.

وفي أخر المزادات التى عقدت الأسبوع الماضي بمدينة الصالحية الجديدة، تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 13 و54 مترا مربعا، بموقف المدينة الإقليمي، وذلك بجلسة للمزاد العلني، حيث تراوحت الأسعار بين 20 ألف جنيه و25100 جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة طيبة الجديدة، 13500 حتى 43200 جنيه.

وفي آخر مزاد لمحلات الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس"، بالعاصمة الإدارية وصل سعر المتر بالمحل إلى 160 ألف جنيه.

وبلغ سعر المتر بالصيدلية 212 ألف جنيه، وسجل سعر المتر المحل الأول 160 ألف جنيه بمساحة 32 مترا بنشاط مخبز، 151 ألف جنيه للمتر في محل بنشاط مخبز بلدي على مساحة 95 مترا، فيما وصل سعر المتر في السوبر ماركت 140 ألفا.

كما سجل سعر المتر في محل بنشاط خضار وفاكهة 121 ألف جنيه، فيما وصل سعر المتر في محل بنشاط حلاق 131 ألف بمساحة 33 مترا.

ويتم بيع المحلات بنظام المزاد العلني، حيث يتم سداد تأمين دخول المزاد 25 ألف جنيه لكل محل أو صيدلية في موعد غايته جلسة المزاد.

وعن نظام السداد، يتم استكمال سداد نسبة 10% بجانب 1.5% مصاريف إدارية ومجلس أمناء من القيمة البيعية الإجمالية فور رسو المزاد على المشترى، كما يتم سداد 5% من القيمة الإجمالية بع شهر من رسو المزاد وقبل الاستلام.

ويتم استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تجاوز 3 أشهر من الترسية، أو سداد ثمن المحل على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري، وقت السداد، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.



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