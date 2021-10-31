كورونا في 24 ساعة| مضاعفات جديدة للإصابة و3 أساطير عن اللقاحات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 390 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 277623 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:​

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