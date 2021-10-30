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الإفتاء: الإسلام أقر المساواة بين الرجل والمرأة لا "التساوي"

11:33 م السبت 30 أكتوبر 2021
الإفتاء: الإسلام أقر المساواة بين الرجل والمرأة لا "التساوي"

دار الإفتاء المصرية

كتب- أسامة علي:

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم المساواة بين الرجل والمرأة.

وتلقت دار الإفتاء، سؤالا جاء نصه كالتالي: ما حكم من يطالب بمساواة المرأة بالرجل حتى في الأشياء التي فرقت بينهما فيها الشريعة؛ مثل: الميراث، وتعدد الزوجات؟.

وجاء رد الإفتاء، إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، فقال تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195].

وأضافت الإفتاء، إن هناك فارقًا بين المساواة والتساوي؛ فإن الشرع الإسلامي مع إقراره للمساواة لم يُقرَّ التساوي المطلق بين الذكر والأنثى في الصفات الخلقية والفطرة الربانية والوظائف التكليفية؛ فإن اختلاف الخصائص يقتضي اختلاف الوظائف والمراكز، حتى يتحقق التكامل الذي أراده الله تعالى بالتنوع في خلقه سبحانه؛ والدعوةُ إلى جعل المرأة كالرجل في الأمور التي فرقت بينهما فيها الشريعة طعنٌ في حكمة التشريع، وإنكارٌ لهوية الإسلام، وتَعَدٍّ على النظام الاجتماعي العام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

دار الإفتاء المصرية المساواة بين الرجل والمرأة الإسلام

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