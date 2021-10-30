3 تحويلات.. الجيزة تنشر كل الطريق البديلة عن شارع الهرم (فيديو)

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم السبت، المسارات والتحويلات المرورية البديلة لشارع الهرم بعد إغلاقه.

وقالت المحافظة، في بيان لها، اليوم السبت، إنه نظرًا لتلقي استفسارات من المواطنين بشان مسار التحويلات كافة التحويلات المرورية البديلة لشارع الأهرام.

وكانت محافظة الجيزة، قررت إغلاق كلي لـشارع الهرم ابتداء من الخميس الماضي، وحتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وأوضحت محافظة الجيزة أن ذلك في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع.

ونشرت محافظة الجيزة مقاطع فيديو عن المواقع البديلة كالتالي:

مواقع الغلق

التحويله الأولى:

التحويله الثانية:

المسار الأخير: