القاهرة: رفع درجة الاستعداد للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار

(مصراوي):

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه تحسبًا لسقوط أمطار، طبقًا للحالة الجوية، مشيرًا لوجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس.

وأكد محافظ القاهرة، في بيان للمحافظة، اليوم السبت، أنه يتابع الإجراءات التي اتخذتها جميع الأحياء، وشركتي المياه والصرف الصحي، وهيئة النظافة، لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفوري مع تجمعات الأمطار، مشيرًا إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري في كافة أحياء العاصمة.

وشدد محافظ القاهرة، على كافة المسؤولين التنفيذيين بالمحافظة، بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ، والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي، وهيئة النظافة والحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور القاهرة، وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لشفط أي تراكمات إن وجدت حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.

وأضاف المحافظ أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة، لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها، بعد الأمطار الخفيفة التي تعرضت لها بعض مناطق القاهرة.