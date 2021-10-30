محافظ القاهرة يناقش برنامج الشراكة من أجل مدن صحية مع ممثلة الصحة العالمية بمصر

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعًا مع الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ورئيس البعثة، بحضور عدد من المحافظين، وذلك على هامش مؤتمر "اليوم العالمي للمدن" الذي تستضيفه مدينة الأقصر على مدار يومي ٣٠ و٣١ أكتوبر الجاري.

وتناول اللقاء الحديث عن برنامج "الشراكة من أجل مدن صحية" الذي انضمت له القاهرة في شهر أغسطس الماضي وهو عبارة عن شبكة عالمية تضم ٧٠ مدينة ملتزمة بالحفاظ على الأرواح من خلال الوقاية من الأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب والسكري.

والبرنامج مدعوم من جمعية "بلومبيرج الخيرية " بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسة "فيتال ستراتيجيز"، وتختار المدن من خلال شبكة الشراكة من أجل مدن صحية واحدًا من ١٤ تدخلاً سياسياً مثبت نجاحه للوقاية من الأمراض غير السارية والاصابات بهدف إحداث تأثير على صحة وسلامة السكان.

وقد اختارت محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان العمل على واحدة من سياسات الغذاء والتى تشمل وضع معايير غذائية للطعام الذي يتم تقديمه وبيعه في المؤسسات العامة.

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