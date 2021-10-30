"الزراعة" تكشف حقيقة استيراد شحنات موز فاسدة من الصومال تحتوي ديدان

(مصراوي):

تنفي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من مصادر غير معلومة، ويزعم ورود شحنة موز فاسد من الصومال تحتوي على أحد الديدان، التي تسبب تسممًا في المعدة، ويدعو المواطنين الامتناع عن شراء وأكل الموز هذه الأيام وفقًا لما جاء في الخبر الكاذب.

وتؤكد الوزارة في بيان عاجل لها، عدم صحة هذا الخبر تمامًا جملة وتفصيلًا، مضيفة أنه لم يرد إلى مصر منذ بداية عام 2021 وحتى الآن أي شحنات موز من الصومال.

كما أكدت الوزارة أنه يتم فحص أي شحنات موز واردة من الخارج فحصًا دقيقًا من خلال لجان مشتركة من مفتشي الحجر الزراعي لضمان عدم وجود أي آفات تضر البيئة الزراعية ومفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وناشدت وزارة الزراعة وسائل الإعلام المختلفة، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.