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وزير السياحة يكشف حقيقة تأجيل حفل افتتاح طريق الكباش

09:01 م السبت 30 أكتوبر 2021
وزير السياحة يكشف حقيقة تأجيل حفل افتتاح طريق الكباش

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

(مصراوي):

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل لقائه الأخير مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الرئيس تناول رواج الحركة السياحية، وأكد أهمية سلامة السائحين، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما جرى مناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بالوزارة.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن اللقاء تضمن سبل ميكنة كافة قطاعات الوزارة، لتبسيط طرق الحصول على التراخيص والتحول الرقمي في الوزارة.

ولفت إلى أنه قريبًا سيتم إعلان الفعالية الأكبر للترويج للسياحة في محافظة الأقصر، التي لم يتم إعلان أية تفاصيل خاصة بها حتى الآن: "إحنا ما أعلناش تاريخ وقولنا قريبًا، وفيه ناس اجتهدت وقالت إننا أجلنا ولكن إحنا ما أعلناش علشان نأجل، وهنعمل حاجة راقية".

خالد العناني وزارة السياحة طريق الكباش السيسي الحركة السياحية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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