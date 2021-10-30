Masrawy logo white

أمطار خفيفة إلى متوسطة.. "التنبؤ بالفيضان" يوضح حالة الطقس في 72 ساعة

08:42 م السبت 30 أكتوبر 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، في الفترة بين 30 أكتوبر إلى أول نوفمبر.

السبت 30 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء وشمال الصعيد.

الأحد 31 أكتوبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وسيناء ومدن القناة والبحر الأحمر.

الاثنين 1 نوفمبر:

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على سيناء ومدن القناة.

سقوط أمطار الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

الخبر التالى:

وزير السياحة يكشف حقيقة تأجيل حفل افتتاح طريق الكباش

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا