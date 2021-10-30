الصحة: استقبال 3 ملايين و634 ألف جرعة من لقاح فايزر في مطار القاهرة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال الشحنة الرابعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة فايزر الأمريكية، بإجمالي 3 ملايين و634 ألفًا وجرعة، في مطار القاهرة الدولي.

وأوضح عبدالغفار، أن تلك الشحنة مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة، لافتًا إلى أن إجمالي جرعات لقاح "فايزر" التي تسلمتها مصر حتى الآن بلغ 8 ملايين و255 ألف و520 جرعة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية.