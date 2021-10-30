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بالفيديو.. مركز البحث الرئيسي للقوات المسلحة يُنفذ تجربة لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

07:37 م السبت 30 أكتوبر 2021
بالفيديو.. مركز البحث الرئيسي للقوات المسلحة يُنفذ تجربة لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

محاكاة إنقاذ عبارة غارقة

كتب- أسامة علي:

نشرت المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقطع فيديو، تنفيذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لإنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق، وعلى متنها 175 فرد من جنسيات مختلفة.

ونفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة التجربة (مصر-7) والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق "وعلى متنها 175 فردًا من جنسيات مختلفة، أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا، باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري.

لمشاهدة الفيديو:

محاكاة إنقاذ عبارة غارقة القوات المسلحة غرق ميناء الغردقة ميناء ضبا

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