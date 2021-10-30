Masrawy logo white

الأرصاد: السحب المنخفضة الممطرة تتدفق في طريقها للقاهرة والدلتا

06:29 م السبت 30 أكتوبر 2021
الأرصاد: السحب المنخفضة الممطرة تتدفق في طريقها للقاهرة والدلتا

هيئة الأرصاد الجوية

(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن محافظة الإسكندرية على موعد مع الأمطار الغزيرة والرعدية خلال الساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة في منشور عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن صور القمر الصناعي تظهر السحب الرعدية الممطرة على منطقة الضبعة، وتدفق السحب المنخفضة الممطرة على القاهرة والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت الأرصاد إن فرص سقوط الأمطار تزداد على المدن الساحلية والدلتا والقاهرة والوجه البحري وسيناء خلال الساعات ليل السبت وفجر يوم الأحد بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

وأضافت الهيئة أن محافظة مطروح وظهيرها الصحراوي، تشهد حاليًا أمطارًا غزيرة ورعدية، كما شهدت محافظة القاهرة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.
هيئة الأرصاد الجوية

اقرأ أيضًا..

- الأرصاد: تزايد فرص الأمطار على الدلتا والقاهرة وسيناء خلال ساعات الليل حتى الفجر

هيئة الأرصاد الجوية الإسكندرية الأمطار فيسبوك القمر الصناعي

الخبر التالى:

رئيس "الإنجيلية" في وداع كامل خلة عضو المجلس الملي: لن ننسى دوره الفعّال

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر| زلزال في الآنفيلد.. برايتون يحرم ليفربول من مزاحمة تشيلسي بتعادل مثير بمشاركة صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا