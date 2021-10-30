ضمن مبادرة "توظيف مصر".. "الشباب" تعلن تفاصيل 16 وظيفة جديدة بالرواتب والمؤهلات المطلوبة

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" ومؤسسة "كير مصر" من خلال مبادرة "توظيف مصر"، النشرة الأسبوعية بتاريخ 30 أكتوبر 2021 للمؤهلات العليا والتكنولوجي.

وتتضمن المبادرة 16 إعلانًا توظيفيًا في مجالات مختلفة، جاءت كالتالي: