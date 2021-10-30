وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رأس وفد من قيادات وزارة الداخلية لتقديم التهنئة للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وأكد وزير الداخلية أن نصر أكتوبر العظيم سيظل دائمًا علامة مضيئة في تاريخ الشعب المصري وقواته المسلحة، ورمزًا للعزة والفخر برجال ضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة والتضحية بالغالي والنفيس ليسطروا بأحرف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، موجهًا التهنئة لرجال القوات المسلحة قادة وضباطًا وضباط صف وجنود بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، متمنيًا لهم مزيدًا من الرفعة والتقدم وأن يحفظ الله مصر وقواتها المسلحة الباسلة بكل خير.

من ناحيته أكد وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن القوات المسلحة والشرطة هم جناحي الأمن والاستقرار للأمة المصرية، وسيظلان معًا في طليعة الشعب المصري يدافعان عن حدوده ويزودان عن مقدساته واستقراره، ضاربين بكل ما أوتوا من قوة كل من تسول له نفسه العبث بأمن ومقدرات الوطن، مقدمين كل الجهد للحفاظ على ما وصلت إليه الدولة المصرية من حالة أمنية مستقرة تسهم في استكمال مسيرة التنمية التي تنفذها الدولة المصرية في كافة المجالات.

وفي نهاية اللقاء أهدى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة درع هيئة الشرطة، كما قدم الفريق أول محمد زكي درع القوات المسلحة لوزير الداخلية.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية.