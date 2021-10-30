وزير النقل يستقل قطارًا كهربائيًّا لمتابعة جاهزية أعمال السكة من محطة عدلي منصور حتى نيو هليوبوليس -صور

اجتمع مع القيادات.. ما تفاصيل أول اجتماع للقائم بأعمال وزير الصحة؟

كتب -مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، ترافقه قيادات الهيئة القومية للأنفاق أعمال تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف LRT السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان.

بدأت الجولة من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية "التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ‏ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة"؛ حيث تشمل محطة لمترو ‏الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف‎ (LRT) ‎ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة/ السويس" ‏ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأوتوبيس الترددي (عدلي منصور/ السلام).

واطلع الوزير على معدلات رفع كفاءة خط "القاهرة / السويس" في المسافة من عدلي منصور حتى الروبيكي بطول 35 كيلومترًا، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة المركزية التبادلية وفقاً للجدول الزمني، وأن تتم كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية.

واستقل وزير النقل جرار اختبار السكة للقطار الكهربائي في المسافة من محطة عدلي منصور حتى محطة نيو هليوبوليس؛ للاطمئنان على انتهاء وجاهزية وصلاحية أعمال السكة بتلك المسافة، وتفقد عدد من محطات المشروع وشاهد تركيب بوابات التذاكر والشاشات بالمحطات.

واطلع الوزير على معدل تنفيذ الأعمال ‏الكهروميكانيكية والتحكم ونظم الإشارات، ومعدلات تنفيذ الأعمال المدنية والتشطيبات للمرحلتين الأولى والثانية، والتي بلغت نسبتها 95٪ (محطات وكباري المشروع وأعمال السكة).

وتفقد الوزير أحد قطارات LRT حيث تم توريد عدد 6 قطارات وجرار ديزل خاص بالورشة حتى الآن ومن المخطط توريد باقي القطارات تباعًا، حيث يبلغ عدد القطارات اللازمة للتشغيل 22 قطارًا بإجمالي تكلفة 227 مليون دولار والتي يتم ‏توريدها من خلال شركة كريك/ أفيك أنتل الصينية، وحيث يتكون القطار من عدد 6 عربات وتبلغ السرعة التصميمية ‏‏120كم/ الساعة‎.‎

والتقى وزير النقل عددًا من الفنيين المصريين التابعين لشركة أفيك الصينية والذين تم تدريبهم في الصين بمعهد NIRT على كل أعمال الصيانة والتشغيل لمدة 3 سنوات والذين سيكونون في طليعة الفنيين العاملين بالمشروع بعد تشغيله.

وأكد الوزير أهمية مشروع القطار الكهربائي الخفيف‎ LRT ‎السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان الذي يعتبر شريان تنمية جديدًا ‏للمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع حيث يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور- المستقبل- الشروق- هليوبوليس الجديدة- بدر- المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة)، علاوة على تبادله خدمة نقل الركاب مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل الذي يخدم العاصمة الإدارية الجديدة في محطة مدينة الفنون والثقافة.