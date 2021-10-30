عضو "اقتصادية النواب": العامل المصري وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا كبيرًا لعمال مصر في الداخل والخارج على المستويات كافة؛ حيث وضعت العامل المصري في مكانته الصحيحة، باعتباره وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأضاف عمار، في بيان له اليوم السبت، أن إطلاق وزارة القوى العاملة مبادرة "سجل نفسك" لتسجيل العمالة المصرية من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، يعكس حرص الدولة على توفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج، وأيضًا حرص القيادة السياسية على تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجًا منهم عبر جملة من المشروعات التي ترفع من مستواهم المعيشي، فضلًا عن الاهتمام بحماية والحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الداخل والخارج وتفعيل التواصل معهم لحل مشكلاتهم.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن نجاح الدولة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مكنتها من زيادة قدرتها على الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجًا وإطلاق العديد من المبادرات؛ مثل "حياة كريمة وتكافل وكرامة"، موضحًا أن تحقيق زيادة في حجم الناتج المحلي تؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي يزيد من قدرة الدولة في زيادة المخصصات التي يتم توجيهها إلى برنامج الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا؛ مما يعزز من البيئة الملائمة للعامل والإنتاج بكل القطاعات.

وأردف عمار: "حجم المخصصات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا ببرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام الحالي وصلت إلى 283 مليار جنيه؛ يشملها دعم السلع التموينية والتأمين الصحي وحياة كريمة وتكافل وكرامة، وبنهاية العام الماضي قدمت الدولة دعمًا نقديًّا لـ1.3 مليون من العمالة غير المنتظمة، ودعمت قرابة الـ4 ملايين أسرة بحزم غذائية، وقدمت 20 مليون خدمة بتكلفة تزيد على 1.7 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يعكس جهود القيادة السياسية في توفير شبكة حماية متكاملة للمواطنين؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا؛ بهدف محاربة الفقر والعوز والارتقاء بجودة حياة الأسر الأولى بالرعاية".