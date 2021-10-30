الانتهاء 10 نوفمبر.. وزير التعليم يعلن بدء توزيع التابلت في المدارس

كتب أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بدء توزيع التابلت الدراسي على طلاب الصف الأول الثانوي يوم الخميس الماضي.

ونشر الوزير الجدول الخاص بالتوزيع على مستوى الجمهورية، حيث سيتم التوزيع غدا بمحافظات الأسكندرية والبحر الأحمر والإسماعلية، ويوم الأثين محافظتي الشرقية وبورسعيد، ومحافظتي لقليبوبية وقنا الثلاثاء المقبل، على أن ينتهي التوزيع الأربعاء 10 نوفمبر بمحافظات كفر الشيخ ودمياط والسويس.