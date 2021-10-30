وزير التعليم العالي يتفقد التجهيزات الخاصة بالمبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام

كتب- داليا شبل:

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، برفقة اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، ود. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم السبت، المعهد القومي للأورام بجامعة القاهرة؛ للاطمئنان على التجهيزات الخاصة بالمبنى الجنوبي للمعهد.

وخلال الزيارة، استمع الوزير لشرح تفصيلي حول سير التجهيزات النهائية الجارية بالمعهد القومي للأورام، موجهًا بضرورة الالتزام بالجدول الزمني الذي تم إعداده مسبقًا، لتقديم إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

وتفقد عبدالغفار وحدات الرعاية المركزة وأدوار الإقامة وقسم العلاج الكيميائي للأطفال، والعديد من المكاتب الإدارية.

وجه الوزير باستكمال تجهيز المعهد بالأجهزة الحديثة، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية، كما وجه بسرعة الاستعداد لتشغيل المبنى بكامل طاقته الاستيعابية فى أسرع وقت ممكن، حتى يمارس المعهد دوره القومى المأمول في خدمة المواطنين.

شهد الزيارة التفقدية، الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم أبوالقاسم عميد المعهد القومي للأورام، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور غادة الشريف وكيل المعهد القومي للأورام، والدكتور محمد وصفي مدير المعهد القومي للأورام،