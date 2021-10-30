وفاة المستشارة فريال رمضان.. علي مصيلحي يعزي وزير التموين الأسبق

كتب- محمد سامي:

تقدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه بالتعازي للدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، وأمين عام اتحاد الغرف العربية، في وفاة المغفور لها المستشارة فريال رمضان والدة الدكتور خالد حنفي.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه أن المستشارة كانت رمزا للعطاء ورمزا قضائيا قدمت الكثير لبلدها.

وأعرب العاملين وقيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاتها التابعة ومديريات التموين عن خالص تعازيهم للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق في وفاة والدته سألين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.