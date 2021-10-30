وزراء الحكومة يشاركون بكثافة في اجتماعات اللجان النوعية

كتب- نشأت علي:

تشهد اجتماعات اللجنة النوعية بمجلس النواب مشاركة عدد من وزراء الحكومة لمناقشة عدد من الملفات العامة المتعلقة بوزاراتهم .

يشارك الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مستجدات الأوضاع بالنسبة للسلع وسبل مواجهة ارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن يستعرض الوزير خلال الاجتماع، ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية.

كما يشهد الاجتماع الموقف النهائي من متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كافة المحافظات.

ويناقش الأعضاء مع وزير التموين، كيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية.

ويشهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، مناقشة خطة وزارة التموين في تطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.

ويستعرض وزير التموين، على المصيلحي، خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية، وكذلك خطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية.

ويناقش الاجتماع بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية.

وفي لجنة الدفاع والأمن القومي يشارك وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي في اجتماعات اللجنة لعرض ورؤية وزارة الموارد المائية والرى للوسائل الكفيلة لتحقيق الأمن القومي المائي.

كما تشارك الدكتورة نيفين جامع في اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة لمناقشة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة ومتناهية الصغر في شأن تنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة واستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة.​