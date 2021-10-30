بالصور.. البابا تواضروس يدشن كاتدرائية دير "يحنس القصير" بطريق العلمين ويفتتح مبنى القلالي

كتب- مينا غالي:

دشن قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الكاتدرائية الجديدة التي تم بناؤها في دير القديس يحنس القصير بطريق العلمين، بمشاركة ١٤ من أحبار الكنيسة.

وأزاح قداسة البابا، لدى وصوله الدير، الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكاتدرائية، والتقطت صورة تذكارية لقداسته مع مجمع رهبان الدير.

بدأت بعدها صلوات التدشين التي شملت تدشين المذبح الرئيس على اسم القديس يحنس القصير، والمذبح البحري على اسمي الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس والقبلي على اسمي الشهيدين مارجرجس وأبي سيفين، إلى جانب أيقونة حضن الآب (البانطوكراتور) وحامل الأيقونات (الأيكونوستاس).

وعقب انتهاء التدشين بدأت صلوات القداس الإلهي وألقى قداسة البابا عظة حملت عنوان "كيف تكون نفسك جميلة؟" وأشار قداسته إلى أننا تكون نفوسنا جميلة بما يلي:

١- الاتضاع: الاتضاع الداخلي، السيدة العذراء أفضل مثال للاتضاع.

٢- طاعة الوصية: وهي تجعل النفس تزداد جمالًا، القديس يحنس القصير مثال على ذلك.

٣- أعمال المحبة: التي نقدمها للناس محبةً للسيد المسيح، القديس يوحنا ذهبي الفم يقول : "الفقراء حراس الملكوت".

وهنأ قداسته نيافة الأنبا دوماديوس على جهوده في تعمير الدير، وشكر نيافته ومجمع الرهبان وكل العاملين ومن ساهموا ودعموا الدير حتى تم تعميره.

كما افتتح قداسة البابا عقب القداس المبنى الجديد لقلالي الرهبان، والتقى معهم وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وحرص قداسته أيضًا على مباركة عمال الدير الذين التقى بهم في لقاء خاص.