6 آلاف قطعة.. التنمية المحلية: 16% من الأراضي المطلوبة لحياة كريمة من تبرعات المواطنين

كتب- محمد نصار:

أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في مختلف محافظات مصر وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأوضح محافظ الأقصر، أنه من خلال مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظة، تم توفير فرص عمل والحد من هجرة المواطنين من الريف للمدن وتم إنشاء مدارس بهدف تقليل كثافة الطلاب بالفصول، كما تم توفير كيانات اقتصادية تشمل عدد من المشروعات لتوفير فرص عمل المواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة شملت ٣٤ قرية و٢٥٠ تابعا بهدف تحسين مستوى جودة الحياة بهم.

وأضاف المستشار مصطفى ألهم: المحافظة تعتبر الثانية على مستوى محافظات مصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل حيث أصبح لدينا ٧ مستشفيات و٥٩ وحدة صحية ومركزا طبيا، وقام ما يقرب من مليون و١٠٠ ألف نسمة بالتسجيل في المنظومة الصحية.

وقال مصطفى ألهم إن الأقصر محافظة صديقة للبيئة، مشيرا إلى أن الأقصر بها ٦ مراكز ومدن وسكانها ٥ر١ مليون نسمة يعيشوا في ٢٠٠٠ كيلومتر مربع، متابعا: اخترنا مركزين لضمهم للمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في إسنا وأرمنت تحتاج ٣١٨ مشروعا حتى الآن بتكلفة ٩ مليارات جنيه، مقابل ٤ مليارات فقط كانت مقررة لإدخال كافة الخدمات بما فيها تغطية الصرف الصحي الذي لم يكن يتعدى ٧% فقط، وبلغت التغطية حاليا ٣٤%.

وأضاف محافظ الاقصر أنه سيتم توفير جميع الخدمات وتقليل كثافات المدراس وتوفير فرص العمل اللازمة، وادخال مشروعات مثل تجفيف الطماطم والحرف اليدوية والتراثية، لافتا إلى أن الأقصر هي ثاني محافظة بعد بورسعيد في تطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك في كلمة محافظ الأقصر خلال جلسة استعراض مبادرة حياة كريمة على هامش فعاليات يوم المدن العالمي والذي يعقد بمدينة الأقصر تحت رعاية رئيس الجمهورية بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات الدولية والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم.

حضر الجلسة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وميمونة شريف، وكيل الأمم المتحدة، وعدد من المحافظين وكبار المسؤولين.

ومن جانبها أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، إلينا بانوفا، على أن نجاح مبادرة حياة كريمة يمثل نجاح مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بمبادرة حياة كريمة الطموحة تحت قيادة الرئيس السيسي، والتي تمثل نموذجا فريدا ليس فقط على المستوى المحلي وإنما أيضا المستوى العالمي.

وأوضحت بانوفا، أن حياة كريمة أداة قوية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بأهدافه ال١٧، مشيرة إلى أن حياة كريمة تركز على ألا يترك أحد خلف الركب، بل تركز على الفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على تطوير البنية التحتية مع التنمية البشرية وتحدد أهداف طموحة للوصول إلى ٥٨ مليون نسمة وهو عدد طموح جدا.

وأشارت إلى أن التقدم المحرز في حياة كريمة ضرورة للوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فبناء الطرق والمستشفيات وغيرها يؤدي إلى زيادة الاستثمار، كما تهتم المبادرة في الوقت نفسه بالإدارة والتكنولوجيا ورفع كفاءة الكوادر، بما يمثل سعيا للتوازن بين البنية التحتية وبين رأس المال البشري.

وقالت بانوفا إن الأمم المتحدة تؤمن بمعايير السياسات الكلية، لافتة إلى أن الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية في مصر يجب أن تتضافر مع جهود مبادرة حياة كريمة لتأخذ في الاعتبار كافة الفئات.

وأضافت أن الأمم المتحدة يمكن أن تقدم أفضل الممارسات والخبرات والحلول والدروس المستفادة التي تخدم عملية التنمية وأن تساعد مصر بالخبرات الفنية، وأن تنقل خبرات مصر في إطار مبادرة حياة كريمة للدول الأخرى التي يمكن أن تستفيد من التجربة المصرية الثرية في هذا المجال.

وأكدت على أن المبادرة تمثل أولوية بالنسبة لعمل وكالات الأمم المتحدة في مصر وصولا إلى تحقيق أهداف هذه المبادرة بالتالي وصولا لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

ومن ناحيته، أشار مدير الإدارة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، الدكتور ولاء جاد الكريم، إلى أن مبادرة حياة كريمة تقوم على التكامل والبناء على الخبرات المشتركة وتستفيد من برنامج تنمية الصعيد وخبرة وزارة التنمية المحلية في تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية.

وأشار جاد الكريم، إلى أن برنامج حياة كريمة يقوم على تشكيل لجان تنمية اجتماعية متكاملة على مستوى كافة الوحدات المحلية في ٣٣٢ وحدة محلية قروية تسهم في تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات التنمية، بما يعظم مشاركة الأفراد والمواطنين في خطط التنمية المتكاملة وبما يعكس احتياجات المواطنين.

كما نوه بمساهمة المجتمع المدني والقطاع الخاص في برنامج حياة كريمة، فضلا عن الالتزام بقواعد الشفافية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تعريف الناس بكل ما يتم في إطار مبادرة حياة كريمة، فضلا عن توافر آليات الشكاوى والمقترحات من المواطنين بما يعظم استفادة المواطنين من مشروعات المبادرة.

وقال جاد الكريم إنه كان مطلوبا توفير ٦ آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، وكان ١٦% من حجم الأراضي من تبرعات طوعية من المواطنين بعد إشراكهم في اتخاذ القرار وثقتهم في جدوى هذه المبادرة.

ومن ناحيته، قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن المحافظة بها ٧ مراكز تشارك ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بما أسهم في زيادة رضا المواطنين في محافظة البحيرة بخدمات الدولة المقدمة لهم بصورة كبيرة.

وأشار إلى أن المبادرة تكلفت مشروعاتها في محافظة البحيرة ٤٤ مليار جنيه بما أحدث تغييرا إيجابيا في حياة المواطنين من خلال ٨ آلاف مشروع منها ٣١٢ مدرسة ومحو أمية وفرص عمل.