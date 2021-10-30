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أمطار على القاهرة هذا الموعد.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

03:01 م السبت 30 أكتوبر 2021
أمطار على القاهرة هذا الموعد.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار

أمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأمطار المتوسطة إلى خفيفة مستمرة على القاهرة الكبرى حتى غدا السبت بشكل متقطع على بعض المناطق، لافته إلى أن الأمطار ستستمر أيضا على السواحل الشمالية ومدن القناة والدلتا حتى يوم الاثنين المقبل.

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال فترة عدم الاستقرار بجانب الأمطار هي الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر لذلك ننصح قائدي السيارات بالهدوء وتقليل السرعات أثناء القيادة.

وعن نوعية الملابس خلال الفترة الحالية، قالت شاكر: "في الصباح الباكر لابد من اصطحاب جاكيت خفيف وارتداء الملابس الخريفية، لكن الملابس الشتوية يفضل ارتداءها مع بداية شهر ديسمبر.

وأشارت إلى أن الاستقرار في الأحوال الجوية سيبدأ يوم الثلاثاء وحتى الآن لم يتم رصد أي موجات من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

أمطار هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة

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