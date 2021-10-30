وزيرا التموين والتعاون يضعان حجر أساس صومعة حبوب ببورسعيد بتكلفة 520 مليونا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن وزارة التموين، إن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، يرافقه وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان، قاما بوضع حجر الأساس لتنفيذ صومعة حبوب فى رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن بتكلفة تبلغ 520 مليون جنيه، منها ما يعادل 13.2مليون يورو قرضا من صندوق أوبك لتنمية الدولية "أوفيد"، والباقى تمويلات ذاتية من الشركة العامة للصوامع بقيمة 276 مليون جنيه.

وأكد المصيلحى، أن بناء الصومعة يأتى فى إطار المشروع القومى للصوامع لتقليل الهادر من الأقماح، لافتا إلى أنه قبل 2014 كان يتم تخزين القمح فى شون ترابية بفاقد يتراوح من 10 إلى 15%، مشيرا إلى أن الغرض من التوسع فى إنشاء الصوامع هو تقليل الهادر والحفاظ على جودة القمح لفترات تصل إلى عام ونصف، حيث تتم عملية التقليب والتبخير بشكل مميكن ومتحكم فيه آليا، منوها إلى أن إجمالي السعات التخزينية ارتفع ليبلغ حاليا 3.4 مليون طن.

وأضاف، أن فترة تنفيذ الصومعة سوف تستغرق 18 شهرا وسيوفر المشروع 50 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى نحو 2000 فرصة في أثناء إنشاء المشروع.

ولفت المصيلحى إلى أن المشروع جاء في ضوء الحاجة الملحة لتشغيل ميناء بورسعيد فى عمليات التفريغ والتخزين، بالإضافة إلى ذلك تشغيل خطوط السكك الحديدية من بورسعيد إلى صوامع التخزين الداخلية.

وأوضح أن الهدف من المشروع يتمثل فى زيادة الكثافة التخزينية في الموانئ المصرية لاستقبال القمح المستورد، وتقليل العبء عن موانئ دمياط والإسكندرية، وتقليص الوقت المستهلك فى توصيل القمح بين الميناء والصوامع الداخلية والمحافظات، وتقليل فترة انتظار البواخر المحملة بالقمح المستورد على رصيف الميناء،من 15 يوم عمل إلى 6 أيام عمل، لافتا إلى أنه يتم سنويا استقبال 100 مركب بواقع 10 مراكب شهريا ولا تستطيع أى ميناء تحمل هذه الحمولة.

وأشار وزير التموين إلى أن الصومعة تتميز بأنها مربوطة بسكة حديد تساعد على نقل الأقماح داخل البلاد دون الحاجة إلى استخدام النقل البرى مما سيعمل على توفير السيولة المرورية لمحافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة، وستعمل الصومعة على تخزين نحو 1.3 مليون طن بمعدل 13 دورة سنويا.