نسبة الفقر وعدد السكان.. لماذا وقع الاختيار على مركزي إسنا وأرمنت لتنفيذ مشروعات بتكلفة 9 مليارات جنيه؟

الري: إزالة 13 ألف حالة تعد على النيل.. وتبطين 3 آلاف كيلو متر من

كتب- محمد نصار:

انطلقت صباح اليوم السبت وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم المدن العالمي (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، المنظم من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وتستضيفه مدينة الأقصر.

وانطلقت قبل قليل جلسة حياة كريمة بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وقال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن المرحلة الأولى من حياة كريمة في مركزي إسنا وأرمنت كان مخصصا لها من قبل وزارة التنمية المحلية نحو 4.5 مليار جنيه ولكن عند العمل الفعلي على الأرض ارتفعت التكلفة إلى نحو 9 مليارات جنيه.

وأضاف ألهم، خلال كلمته بالجلسة، أنهم هذين المركزين بهما 34 قرية ونحو 250 تابعا كانت الخدمات فيهم في مستوى ضعيف للغاية.

وتابع المحافظ: بتتكلم في 318 مشروعا في مختلف المجالات والقطاعات وهدفنا الخروج من هذه القرى والتوابع بعد تحويلها بشكل كامل وصولا إلى رضا المواطنين وتوفير مختلف الخدمات.

وبين أن نسبة تغطية الصرف الصحي في هذين المركزين كانت لا تتجاوز 7% وارتفعت هذه النسبة في ظل حياة كريمة إلى 35% حتى الآن، موضحا أنه تم اختيار هذين المركزين نتيجة وجود 500 ألف نسمة فيهما من أصل 1.5 مليون مواطن في الأقصر، فضلا عن أنهما يمثلان 35% من مساحة المحافظة، فضلا عن أن نسبة الفقر فيهما كانت تتجاوز 70%.

ويشهد جدول أعمال المؤتمر اليوم عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلي المنظمات الأممية في القاهرة

وتكون الجلسة الثالثة والختامية حول الشباب والتغيرات المناخية وتتم بمشاركة من منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة وأكاديميين دوليين.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتي تعكس الحضارة المصرية حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها الدكتور زاهي حواس.

كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.

وسيقام على هامش المؤتمر معرضاً للوزارت والشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولي والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة في هذا المجال.

ومن بين الشركاء الدوليين منظمات الأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوربي وبنك الإسكان والتعمير وشركة تطوير واي فاينناس ومواصلات مصر ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويمثل استضافة مصر "يوم المدن العالمي" فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية.

وشددت وزارة التنمية المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.