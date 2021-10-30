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محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية بشوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد

01:32 م السبت 30 أكتوبر 2021
محافظ الجيزة يوجه بسرعة إنهاء أعمال التطوير الجارية بشوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

الجيزة- أ ش أ:

تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم السبت، أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

ووجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعة إنهاء الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق إنجاز أكبر للأعمال .

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء جنوب والدقي بالمتابعة الدورية لتنفيذ الجدول الزمني ومدى الالتزام بتنفيذ المواصفات المحددة للأعمال .

ووجه المحافظ الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحي بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية وعدم رصف الطبقة السطحية للطريق قبل الانتهاء من كافة أعمال التنسيق العام للشارع وساحات الانتظار.

وتفقد المحافظ كذلك مطلع ومنزل المشاه لكوبري الجامعة، موجها برفع كفاءتهم بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع .

كما كلف محافظ الجيزة الشركة المسئولة عن أعمال تطوير شارع النيل بتلافي بعض الملاحظات في أرصفة المشاة والإنتهاء من تركيب الانترلوك في باكيات مسطح انتظار السيارات وفقا للرسومات الهندسية المحددة .​

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أحمد راشد البحر الأعظم النيل السياحي مخلفات الأعمال

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