القوى العاملة: نقل وحدة التدريب المتنقلة إلى حي الضواحي ببورسعيد ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك)

القاهرة- أ ش أ:

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة إلى حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم السبت - أنه يتم نقل هذه الوحدة كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة (مهنتك مستقبلك) في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، إنه تم تنظيم احتفالية كبرى بحضور عادل الغضبان محافظ بورسعيد لنقل وحدة التدريب المتنقلة من حي الزهراء لحي الضواحي؛ لتوفير مزيد من فرص التدريب المهني للشباب من الجنسين على المهن التي يتم التدريب عليها داخل الوحدة وهي التفصيل والحياكة، وكهرباء التوصيلات، والسباكة الصحية التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظة.

وأضاف أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة وفي إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.​