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البابا تواضروس يترأس قداس تدشين دير القديس يحنس القصير بالعلمين (صور)

01:12 م السبت 30 أكتوبر 2021
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كتب- مينا غالي:

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، قداس تدشين دير القديس يحنس القصير بالعلمين.

وشارك البابا تدشين الدير، لفيف من مطارنة وأساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووصل البابا تواضروس إلى الدير في السابعة صباحاً، حيث بدأ بطقوس تدشين الديى ومذابحه وأيقوناته، ثم ترأس صلوات القداس الإلهي به.

وكان قد دشن قداسة البابا تواضروس الثاني، السبت الماضي كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أنطونيوس بمدينة بدر، وتم تدشين مذابح كنيسة السيدة العذراء بالطابق العلوي ومذابح كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالطابق السفلي، إلى جانب حضن الآب وأيقونات الكنيستين.

البابا تواضروس قداس دير القديس يحنس العلمين

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