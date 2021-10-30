بالفيديو.. مراسم رفع العلم المصري في معرض إكسبو دبي بحضور رئيس الوزراء

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مقطع فيديو لتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إلى جانب عدد من المسئولين، الجناح المصري المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ورافق الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، منصب وزير التسامح والتعايش، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالمعرض.

كما عرض البرنامج مراسم رفع العلم المصري في معرض إكسبو دبي 2020 في اليوم الوطني المصري.