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لردع جشع التجار واحتكار السلع.. اقتراح برلماني بتشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسعار

12:21 م السبت 30 أكتوبر 2021
لردع جشع التجار واحتكار السلع.. اقتراح برلماني بتشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسعار

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من رئيس الوزراء ووزير التموين؛ لإنشاء غرفة عمليات عاجلة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على الأسعار.

وقال محسب إنه نظرًا لما تم رصده من ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والمنتجات؛ فإنه يجب على الحكومة أن تشكل غرفة عمليات عاجلة قوامها من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك؛ لرصد أي تجاوزات من التجار في التلاعب في أسعار السلع والمنتجات، بما يؤدي إلى زيادة أسعارها على المواطنين.

وتابع النائب: "حقيقة الأمر فإن إنشاء غرفة عمليات عاجلة بالتنسيق بين الجهاز والتموين لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من عدم رفع الأسعار دون مبرر أو بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة منافذ البيع المتحركة للسلع من شأنه أن يخلق منافسة لصالح المواطنين".

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الغرفة ستفعل من آلية وجود اتصال مباشر بين المواطنين والوزارة تعمل على مدار الـ24 ساعة في اليوم؛ للرد على شكاوى المواطنين، وفي نفس الوقت لردع كل مَن تسول له نفسه سواء برفع الأسعار أو احتكار السلع.

مجلس النواب حنفي جبالي وزارة التموين جهاز حماية المستهلك

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