"البرلمان المصري"| تمثيل نيابي عربي إفريقي دولي عبر الانتخاب المباشر أو الاختبار -صور

كتب- مصراوي:

حظيت مصر على العديد من التمثيل البرلماني عبر مواقع عربية وإقليمية وإفريقية ودولية على مدار تاريخ الحياة النيابية المصرية، باعتبار مصر عضوًا في كل الاتحادات البرلمانية العالمية بتاريخها وخبرات أعضاء غرفتَيها التشريعيتَين "النواب" و"الشيوخ" حديثًا.

وفاز العديد من أعضاء المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بعضوية مقاعد في البرلمانات الدولية؛ سواء عربيًّا أو إفريقيًّا، وعن طريق الانتخاب المباشر أو عن طريق الاختبار.

خلال الانتخابات التي أُجريت عن بُعد لمجلس منتدى البرلمانيين الشباب ‏التابع للاتحاد البرلماني الدولي لاختيار رئيس للمنتدى في 15 مايو 2021، فازت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات ‏الخارجية بمجلس النواب المصري برئاسة ‏المنتدى .

وجاء شغل النائبة سحر ‏البزار لعضوية مجلس المنتدى مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد ‏البرلماني الدولي، بناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري؛ حيث تبلغ نسبة ‏تمثيل الشباب في البرلمان المصري الحالي ٢٠٪؛ وهي أعلى نسبة تمثيل شبابي في ‏تاريخ البرلمانات المصرية.

وفي شهر سبتمبر الماضي، اختيرت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلةً للبرلمان المصري في البرلمان الدولي للسلام والتسامح الذي له دور كبير في تدشين أفكاره الداعمة للسلام والتسامح في كل دول العالم.

وهناك 85 دولة عضو بالبرلمان الدولي؛ من بينها مصر التي سيكون لديها ملفات وقضايا كبيرة نطرحها عليه.

وفي أوائل شهر أكتوبر الجاري، فازت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي.

وأجرت لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، انتخابات هيئة المكتب الجديدة لمدة عامَين قادمَين، حيث ترشحت أبو شقرة، على منصب نائب الرئيس، وترشحت ضدها نائبة دولة مالي.

وحققت رشا أبو شقرة الفوز بـ80% من الأصوات مقابل 20% لنائبة مالي.

وتم اختيار النائبة رشا أبو شقرة رئيساً شرفيًّا بالمؤتمر الخامس بجامعة كازان بروسيا الاتحادية تحت عنوان "روسيا إفريقيا التاريخ والثقافة والاقتصاد والتعليم"، الأسبوع الماضي، ورئيساً للجنة التحكيم لمسابقة اللغة العربية التي تُقام بالمؤتمر بعنوان "أوليمبياد اللغة العربية".

وألقت أبو شقرة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة عبرت فيها عن عمق العلاقات المصرية- الروسية وجذورها التاريخية، بينما قامت بتوزيع الجوائز على الفائزين في الجلسة الختامية.

وشارك بالمؤتمر ممثلون لعدد من الدول الإفريقية والعربية وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الروسي، ورئيس المجلس الأعلى للعلاقات الروسية الإفريقية، والرئيس السابق لجمهورية داغستان، كما شارك بالمؤتمر رئيس جامعة كازان ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وفي أكتوبر ذاته، فاز النائب الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية عن مجموعة دول شمال إفريقيا؛ وذلك في ختام اجتماعات اتحاد البرلمانات الإفريقية بجيبوتي.

وأدى النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الشهر الجاري أيضًا، "القسم" أمام الجلسة العامة للبرلمان العربي، كعضو به، وذلك بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، برئاسة النائب عادل العسومي، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.