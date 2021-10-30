خبير بالبنك الدولي: باكستان بدأت نقل التجربة المصرية في تنمية الصعيد مع إدخال التعديلات عليها

وزارة الثقافة: خمسة عشر ألف مشاهد للأوبرا المصرية في أولى حفلاتها

كتب- محمد نصار:

انطلقت قبل قليل وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم المدن العالمي (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية), المنظم من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وتستضيفه مدينة الأقصر.

وانطلقت قبل قليل جلسة عرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتي قنا وسوهاج بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي ومحافظي سوهاج وقنا وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وقال الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إنهم عملوا على مدار عدة سنوات ماضية بشكل سريع من أجل إنجاز برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر.

وأصاف ندا، خلال كلمته بالجلسة، إن البنك الدولي يوثق تجربة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر كأحد أهم الممارسات والبرامج التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع أن هذا البرنامج من أهم البرامج التي يتبناها البنك على مستوى العالم، موضحا أن تجربة البرنامج تعمل على نقلها دولة باكستان مع وضع التعديلات عليها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع الباكستاني.

وبين ندا أن البرنامج مبني على نتائج يتم تحقيقها من خلال وضع مؤشرات مختلفة ومراجعتها وتطويرها بشكل مستمر، فصلا عن خلق حالة التنافسية ولأول مرة بين المحافظات حيث يتم تقديم المنح والتسهيلات التمويلية بناء على مستويات ونسب الإنجاز في محافظات البرنامج.

ويشهد جدول أعمال المؤتمر اليوم عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلي المنظمات الأممية في القاهرة

وتكون الجلسة الثالثة والختامية حول الشباب والتغيرات المناخية وتتم بمشاركة من منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة وأكاديميين دوليين.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتي تعكس الحضارة المصرية حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها الدكتور زاهي حواس.

كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.

وسيقام على هامش المؤتمر معرضاً للوزارت والشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولي والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة في هذا المجال.

ومن بين الشركاء الدوليين منظمات الأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوربي وبنك الإسكان والتعمير وشركة تطوير واي فاينناس ومواصلات مصر ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويمثل استضافة مصر "يوم المدن العالمي" فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية.

وشددت وزارة التنمية المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.