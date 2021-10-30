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الأرصاد تنشر فيديو للبرق والرعد بالسواحل الشمالية

11:09 ص السبت 30 أكتوبر 2021
الأرصاد تنشر فيديو للبرق والرعد بالسواحل الشمالية

أمطار رعدية وبرق يضيئ سماء الإسكندرية

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مقطع فيديو لسقوط الأمطار الأمطار على السواحل الشمالية يصاحبها البرق والرعد.

وأضافت الهيئة إن حالة عدم الاستقرار التى تشهدها البلاد مستمرة ، حيث تتكاثر السحب الرعدية الممطرة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن المطلة على خليج السويس ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأكدت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة الشدة ومن المتوقع ان تتقدم الى الداخل لتشمل مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والدلتا تكون متوسطة الشدة.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 28 درجة إلى 30، حتى نهاية الأسبوع، كما تراوح على السواحل الشمالية بين 26 إلى 27، وشمال الصعيد 33 درجة، وجنوب الصعيد 37 درجة.

السواحل الشمالية الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأمطار الطقس الرعد البرق

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