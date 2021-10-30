مؤتمر يوم المدن العالمي.. بدء التسجيل وحضور الوفود وتفاصيل الجلسة الافتتاحية

كتب- محمد نصار:

بدأت منذ قليل عملية التسجيل وحضور الوفود المشاركة في مؤتمر يوم يوم المدن العالمي (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية), المنظم من قبل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين وتستضيفه مدينة الأقصر.

وتبدأ عملية التسجيل وحضور الوفود من التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة يعقبها وقائع الجلسة الافتتاحية والتي يتحدث فيها كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وميمونة شريف، المديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة.

ويشهد جدول أعمال المؤتمر اليوم عقد 3 جلسات لاستعراض بعض البرامج والمشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويشارك في الجلسة عدد من الوزراء بالحكومة وممثلي المنظمات الأممية في القاهرة.

يعقب ذلك جلسة أخرى لعرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تنفذه الحكومة المصرية بمحافظتي قنا وسوهاج بحضور عدد من ممثلي البنك الدولي ومحافظي سوهاج وقنا وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.

وتكون الجلسة الثالثة والختامية حول الشباب والتغيرات المناخية وتتم بمشاركة من منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة بحضور عدد من المحافظين ونوابهم والشخصيات الدولية المدعوة وأكاديميين دوليين.

ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتي تعكس الحضارة المصرية حيث ستكون هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها الدكتور زاهي حواس.

كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر.

وسيقام على هامش المؤتمر معرضاً للوزارت والشركات العاملة في مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولي والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة في هذا المجال.

ومن بين الشركاء الدوليين منظمات الأمم المتحدة بمصر والاتحاد الأوربي وبنك الإسكان والتعمير وشركة تطوير واي فاينناس ومواصلات مصر ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ويمثل استضافة مصر "يوم المدن العالمي" فرصة لإطلاع العديد من دول العالم على تجربة مصر التنموية الناجحة والرائدة خلال السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة في مجال التنمية العمرانية والحضرية.

وشددت وزارة التنمية المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.