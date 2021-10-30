البيئة: إجراءات قانونية تجاه 12 مزارعًا بسبب حرق قش الأرز

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به وزارة البيئة لرفع الوعي لدى المزارعين بأهمية الاستفادة من قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية وتعريفهم أضرار حرقه، مشيرةً إلى قيام الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد 14184 نشاطًا توعويًا.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية، حيث قامت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) بتحرير 12 محضرًا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، ووصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى حوالي 31.5 ألف طن من 317 موقعًا لتجميع قش الأرز.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة تستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة (الشرقية، الغربية، كفرالشيخ، البحيرة، الدقهلية، القليوبية) تعاونت مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 6514 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مطابقة 380 وتوقف 4961 عن العمل وفقًا لقرارات المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة 1173 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أشارت فؤاد إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 19373 سيارة حتى الآن، حيث تبين مطابقة عدد 15662 سيارة و مخالفة 3711 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين 376 بلاغًا تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالي 52 بلاغًا و324 بلاغًا عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.