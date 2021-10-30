Masrawy logo white

أمطار متفاوتة.. الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية ومناطق من القاهرة

06:37 ص السبت 30 أكتوبر 2021
أمطار متفاوتة.. الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية ومناطق من القاهرة

أمطار

كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية على الأسكندرية ومناطق من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وسقطت منذ قليل أمطار خفيفة على وسط القاهرة، فيما شهدت مرسى مطروح أمطار رعدية غزيرة.​

249980394_4853289094705747_7060429669828723248_n

سقوط أمطار سحب رعدية الإسكتدرية القاهرة

الخبر التالى:

بالفيديو.. الأرصاد: البرق يضىء سماء الإسكندرية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا