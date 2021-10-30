أمطار متفاوتة.. الأرصاد: سحب رعدية على الإسكندرية ومناطق من القاهرة
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية على الأسكندرية ومناطق من القاهرة الكبرى والدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
وسقطت منذ قليل أمطار خفيفة على وسط القاهرة، فيما شهدت مرسى مطروح أمطار رعدية غزيرة.
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