"كورونا" في 24 ساعة| 53 حالة وفاة في مصر.. والإصابات حول العالم تتجاوز الـ245 مليونًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 927حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

صور.. محافظ أسيوط يتابع حملات التطعيم.. و15 نوفمبر منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا

77 ندوة تثقيفية عن كورونا لطلاب الوادي الجديد

بعد إغلاق دام عامًا ونصف.. فتح الكنيسة الرئيسية بدير سانت كاترين أمام الزوار

الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الترخيص باستخدام فايزر للأطفال بين 5-11 عاما

روسيا ترصد 5 إصابات بمتحور جديد من فيروس كورونا

ألمانيا: وفاة ثمانية نزلاء بعد انتشار عدوى كورونا بدار مسنين

جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ245 مليونًا

تقرير للاستخبارات الأمريكية حول منشأ كورونا: لم يُصنع معمليا