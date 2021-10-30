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"كورونا" في 24 ساعة| 53 حالة وفاة في مصر.. والإصابات حول العالم تتجاوز الـ245 مليونًا

05:00 ص السبت 30 أكتوبر 2021
"كورونا" في 24 ساعة| 53 حالة وفاة في مصر.. والإصابات حول العالم تتجاوز الـ245 مليونًا

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 927حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 52 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

52 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة
صور.. محافظ أسيوط يتابع حملات التطعيم.. و15 نوفمبر منع دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا
77 ندوة تثقيفية عن كورونا لطلاب الوادي الجديد
بعد إغلاق دام عامًا ونصف.. فتح الكنيسة الرئيسية بدير سانت كاترين أمام الزوار
الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الترخيص باستخدام فايزر للأطفال بين 5-11 عاما
روسيا ترصد 5 إصابات بمتحور جديد من فيروس كورونا
ألمانيا: وفاة ثمانية نزلاء بعد انتشار عدوى كورونا بدار مسنين
جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ245 مليونًا
تقرير للاستخبارات الأمريكية حول منشأ كورونا: لم يُصنع معمليا

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
923

إصابات اليوم

55

وفيات اليوم

443

متعافون اليوم

328209

إجمالي الإصابات

18483

إجمالي الوفيات

276801

إجمالي المتعافين

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