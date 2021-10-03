أمين "خطة النواب" لمصراوي: قانون المالية العامة له الأولوية في دور الانعقاد الجديد

(مصراوي):

كشف النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تفاصيل أول اجتماع للجنة عقب الانتهاء من انتخابات هيئة مكاتبها، موضحًا أنه تم وضع خطة للأجندة التشريعية لعمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبدالمنعم في تصريحات لـ"مصراوي"، عقب انتخابه أمين سر اللجنة، إن اللجنة وبكافة أعضائها أقرت خطتها خلال المرحلة المقبلة والتي منها مناقشة القوانين التي تم أرجاؤها من دور الانعقاد الأول والقوانين التي تم إحالتها أمس في الساعات الأولى لعمل المجلس.

وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعًا بعد غدٍ الثلاثاء لبدء مناقشات القوانين، مشيرًا إلى أن هناك أولوية للانتهاء من مشروع قانون المالية العامة للدولة، والانتهاء منه سريعًا لأنه أخذ وقتًا طويلًا.

ولفت إلى أن هناك عدد كبير أيضًا من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب وسنعمل على الانتهاء منها قريبًا، بالإضافة إلى مشروعات القوانين الأخرى، واصفًا دور الانعقاد الجديد بـ"المكثف والمهم والمشحون للغاية" وبه عدد من القوانين تمس الصالح العام.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة لديها قانون القيمة المضافة وغيره وستعمل على تحقيق التوازن بين طلبات الحكومة والدولة وما تريده من تدبير أموال، بما لا يضر بمصلحة المواطنين وظروف الطبقات الأكثر احتياجًا في المجتمع وسنخرج هذه القوانين بأفضل ما يكون.

ونوه إلى أن عدم إحداث تغييرات في تشكيلة هيئة مكتب اللجنة جاء من أجل استمرار حالة الاستقرار في اللجنة نظرا لأنها تتمتع بوجود خبرات كبيرة في قطاع الاقتصاد ولهم رؤية اقتصادية تستطيع تحقيق أهداف الدولة بما لا يضر المواطن وتعمل على إخراج قوانين لا تثير غضب الشارع.

وأوضح أن إدارة اللجنة يحتاج إلى خبرة فنية وليس سياسية فقط وهو ما يتمتع به أعضاؤها حاليا، منوها إلى أن المعادلات والحسابات تحتاج لرؤية تساهم في إنجاح عمل اللجنة.